José Daniel Morón se puso plazo para la llegada de los fichajes a Colo Colo

Luego de la victoria de Colo Colo por 2-1 frente a O’Higgins en el estadio Monumental habló el gerente deportivo de la institución, José Daniel Morón, en alusión a los fichajes que aún falta por concretar, para los cuales se puso plazos.

Por más que el entrenador Jorge Almirón hablo de la llegada del joven lateral izquierdo Cristián Riquelme proveniente de Everton, Morón señaló que aún no es oficial: “todavía no es un hecho, estamos en conversaciones".

Morón y los plazos para los fichajes de Colo Colo

El exarquero campeón de América el 91’ precisó que aun cuando hay opciones de contratar hasta el jueves 8 de agosto, ellos desean tener antes todo cerrado: “nos hubiese encantado que hubiera sido antes de este fin de semana, pero no se han dado las cosas. El límite es cuando cierre el libro de pases, no queremos esperar hasta que se cierre y como dije anteriormente, me hubiese gustado que esto esté resuelto. Esperamos tenerlo cerrado antes del miércoles".

Morón reconoció que Mauricio Isla y Matías Catalán son los nombres que se están trabajando, y que muchos otros ya se cayeron por un tema reglamentario: “hay varios nombres de los cuales se los conoce a todos, pero varios de ellos no están disponibles porque jugaron en sus equipos. Por eso seguimos trabajando, estamos en negociaciones con varios jugadores, no voy a detallar una negociación en específico y esperamos de aquí al miércoles o la próxima semana tener cerrado a alguno de los jugadores".

El gerente de los Albos aclaró que con Javier Correa, Christian Riquelme, más el lateral derecho cerrarán las contrataciones de esta temporada.