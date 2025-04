José Luis Sierra explotó ante los problemas de seguridad y la tragedia que enlutó a Colo Colo

El técnico de Unión Española, José Luis Sierra, tuvo palabras para los lamentables hechos que se produjeron el pasado jueves en el Estadio Monumental, dónde dos hinchas de Colo Colo fallecieron producto de incidentes en la previa del partido ante Fortaleza y una invasión de barristas al campo de juego provocó la cancelación del partido de Copa Libertadores 2025.

El exjugador y exentrenador de los albos lamentó lo ocurrido en el recinto de Macul e hizo un análisis profundo del crítico momento que vive la sociedad chilena en general y que conlleva a problemas de seguridad en el ámbito del fútbol.

El análisis de Sierra sobre los problemas de seguridad en la sociedad

El DT de Unión Española habló tras la victoria de su equipo ante Ñublense por 3-0 y realizó un análisis sobre las problemáticas que afronta la seguridad pública en el país y que se traspasan al fútbol.

“Independiente de lo trágico y lo triste que pasó el otro día en el partido entre Colo Colo y Fortaleza, esto ya no es un problema de fútbol, nuestra sociedad está jugando muy al límite de ese tipo de situaciones”, dijo.

“Esto no es una cosa puntual de ahora, es un tema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Recuerden que en 2019 el Campeonato Nacional no se terminó, y ese mismo año Chile era sede de la final de la Copa Libertadores, y no se jugó aquí, se tuvo que jugar en Lima, porque no fuimos capaces de garantizar la seguridad para esa final”, complementó.

El símbolo de Unión Española, espera que se tomen urgentes medidas para garantizar el normal desarrollo de eventos masivos en el país.

"El problema es que estamos reaccionando y lamentamos con tristeza la muerte. Si no somos capaces como país, ya ni siquiera digo gobierno, pero si no podemos garantizar el orden público no vamos a poder realizar eventos masivos, sea un partido de fútbol o un concierto", sostuvo.

Revisa los dichos del DT de Unión Española acá