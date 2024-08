¿Jugará ante Colo Colo? Pablo Solari divide a River Plate antes de viajar a Chile

Colo Colo vs River Plate animarán una atractiva llave de cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que los Albos buscarán volver a semifinales del torneo después de 27 años.

Y su rival argentino a pesar de tener de vuelta a Marcelo Gallardo en la banca, sus últimas actuaciones ya cuestionan su desempeño, en un equipo que el delantero Pablo Solari ha sido relegado del once titular.

A pesar de tener una reciente aparición corporativa junto a Paulo Díaz en el clip del lanzamiento de la nueva camiseta de la Banda Sangre, el Pibe podría cambiar de rumbo próximamente debido a su situación actual en la plantilla.

Marcelo Gallardo ya decidió el estatus de Pablo Solari en River Plate antes de chocar con Colo Colo

Sobre esa línea, el club argentino está dividido por la decisión que tomó el Muñeco en relación al status del Pibe en el equipo, que se alista para cerrar su plantilla.

Desde Argentina señalaron que "para Gallardo no es titular indiscutible, pero es una de las pocas alternativas en ataque y lo considera en el plantel", según expuso La Página Millonaria.

La disyuntiva que se genera con la dirigencia riverplatense es que de no sumar minutos, el precio que piden para vencerlo al extranjero en el próximo mercado podría disminuir, algo que Krasnodar de Rusia y Napoli de Italia siguen de cerca, al ser dos clubes interesados en adquirirlo, lo que involucra en el porcentaje de propiedad por parte de Colo Colo.

"La postura en Núñez es clara: solo se va si la oferta es buena desde lo económico. En ese sentido, River no aceptará menos de 15 millones de dólares por el ex Colo Colo. Vale destacar que este año renovó su contrato en el Millonario hasta diciembre de 2027, con una cláusula de U$S 20 millones", añadieron desde el otro lado de la cordillera, lo que abre las posturas del Millonario.

Dónde y como ver Colo Colo vs River Plate por la Copa Libertadores

Los encuentros entre chilenos y argentinos serán transmitidos por ESPN Premium y podrás verlo a través de la plataforma Disney+, pero no serán las únicas señales disponibles para el duelo que en su ida tiene fecha para el próximo 17 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

Además, los partidos irán por televisión abierta con la transmisión de Chilevisión, canal que también confirmó que la serie entre albos y millonarios se podrán ver absolutamente gratis gracias a la señal online de chilevisión.cl y a la App MiCHV.