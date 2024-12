Keylor Navas aprecia el interés de Colo Colo y pone fecha para tomar una decisión

La búsqueda de arquero en Colo Colo tiene un listado con interesantes nombres, entre ellos el del costarricense Keylor Navas, quien se encuentra sin club desde ya 7 meses, cuando se despidió definitivamente de Paris Saint-Germain.

El otrora campeón con Real Madrid interesa en el Cacique así como también trascendió lo mismo con Claudio Bravo o Gabriel Arias, pero el tico era el único que no se había referido al respecto.

Sin embargo, durante las últimas horas Navas abordó el escenario en el que se encuentra por su futuro, mencionando de paso los sondeos que hay por sus servicios incluso desde el fútbol chileno con Colo Colo.

Keylor Navas se tomará su tiempo para elegir nuevo club

Durante una actividad en su natal Costa Rica, donde fue presentado como embajador de la Fundación de Parques Nacionales de dicho país, Navas se mostró agradecido por el interés que ha existido entorno a su fichaje, incluido el de Colo Colo.

Ante los medios costarricenses, el mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 expresó que: "Todas las ofertas que han llegado la agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional".

"Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado", remarcó sobre el tema.

En Colo Colo pueden mantener la ilusión por contar con Navas

Del mismo modo, el exPSG habló sobre el tiempo de inactividad que lleva luego de su salida del fútbol francés, apuntando que: "La idea era no tener una pausa tan larga, el día de hoy ya tengo claro por qué Dios quería que tuviera una pausa. A nivel familiar, he vivido cosas que no había vivido porque nosotros teníamos 15 años de estar afuera, solo veníamos un mes durante el año".

"Yo espero que ya para enero estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión. Es muy pronto, espero que así sea", manifestó sobre su futuro, dejando la puerta abierta igualmente para el deseo que tienen en Colo Colo por contar con Keylor Navas en 2025.