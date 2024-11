¿La euforia por el título? Aníbal Mosa hizo una gran promesa para Colo Colo en 2025

Los festejos de Colo Colo por la obtención de la estrella 34 se extendieron hasta largas horas de la noche. Cerca de 45 mil personas esperaron al plantel en el estadio Monumental para celebrar el título, y en medio de la celebración, Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación.

El presidente de Blanco y Negro, además de agradecer a los jugadores del Cacique, se proyectó para el año del Centenario de Colo Colo y tiene la ambición de repetir y mejorar lo hecho durante la temporada.

Aníbal Mosa hizo una gran promesa para Colo Colo en 2025

El mandamás de la concesionaria que dirige los destinos de Colo Colo, aseguró que "lo he dicho siempre, esta institución ha sacado la cara por Chile en lo deportivo. Muy contentos por lo de este año y tenemos que volver a repetirlo"

"Tenemos que prepararnos, descansa, y vamos a reforzar el equipo de la mejor manera que podamos para ir a pelear la Copa Libertadores y todos los campeonatos. Esa es la gracia, competir", agregó Mosa.

Los refuerzos sí funcionaron esta temporada

Consultado por los nombres que llegaron a Colo Colo esta temporada, Aníbal Mosa comentó: "Cuando tú traes sandías caladas, no son apuestas. Javier Correa es una sandía calada, igual que Mauricio Isla y Arturo Vidal. Cuando tú traes este tipo de jugadores, no son gastos, son inversiones y aquí está la demostración. Tenemos la 34 en nuestras vitrinas y no la tienen los otros".

Sobre el futuro de Carlos Palacios, el empresario sirio también tuvo palabras: "él tiene ganas de ir (a Boca Juniors), de tomar otro desafío y nosotros lo entendemos. Pero vamos a seguir conversando, nada está dicho", declaró Aníbal Mosa.