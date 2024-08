La felicidad no es completa para un jugador de Colo Colo en la Libertadores

Colo Colo regresó a Chile tras conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, con victoria por 2-1 ante Junior de Barranquilla, en Colombia.

Todos los jugadores arribaron muy felices, pero uno de ellos quedó con una "espinita clavada" en el compromiso ante los cafeteros.

La "espinita" de un jugador de Colo Colo en el paso a cuartos de la Libertadores

Se trata del delantero argentino Javier Correa, quien pese a la efervescencia por el triunfo internacional, manifestó un punto que lo dejó poco satisfecho a nivel personal: La falta de gol.

"Se cumplió el primer objetivo que me había trazado cuando llegué. Feliz, contento de poder aportar. Obviamente que me gustaría que sea con goles, pero bueno, cuando no toca hay que seguir laburando", señaló a Radio Cooperativa.

Sobre este punto, añadió: "Yo estoy tranquilo, obviamente que sé la ansiedad que genera alrededor, pero a mí no me molesta".

Finalmente, volvió a hablar de lo colectivo: "No hay que relajarse, hay que seguirle metiendo. Sabemos que los partidos son difíciles ahora en más, depende de quien nos toque y trataremos de hacerlo de la mejor manera".

Los números de Javier Correa en Colo Colo

Javier Correa ha disputado cuatro partidos con la camiseta de Colo Colo, tres de ellos como titular (los dos con Junior y ante Coquimbo Unido) y uno ingresando desde el banco de suplentes (Superclásico frente a Universidad de Chile).

Hasta el momento no ha anotado goles, pese a tener seis remates, y tampoco ha registrado asistencias.