La formación que prepara Colo Colo ante Cobreloa que tendrá una importante baja

Colo Colo enfrentará el clásico ante Cobreloa a partir de la 15:00 horas (19:00 GMT) en Calama, donde buscará no perder pisadas al líder Universidad de Chile, y donde los Albos tendrán una importante baja respecto de la formación que tuvo en el encuentro en que se impuso a Ñublense.

En la nómina de citados que oficializó el conjunto Albo está de vuelta Gonzalo Castellani, quien no actuó ante los chillanejos por la expulsión que tuvo ante Everton. En la lista no figura Lucas Soto, el jugador sub 22 que suma minutaje y que recibió amarilla ante Ñublense.

La formación de Colo Colo con una sensible baja

La lista de convocados que oficializó Colo Colo da luces de una importante baja que tendrán en Calama, ya que Mauricio Isla no fue considerado, tomando en cuenta que ha tenido una seguidilla de partidos en el último mes y venía de un tiempo prolongado de para tras su participación en la Copa América.

La más probable alineación que tendrá el Cacique en Calama será Con Brayan Cortés, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicent Pizarro, Gonzalo Castellani, Carlos Palacios; Javier Correa y Guillermo Paiva.