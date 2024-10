La gran preocupación de Colo Colo y Jorge Almirón que les podría privar incluso del título

La victoria de Colo Colo frente a Palestino en La Cisterna le devolvió al Cacique el primer lugar del Campeonato Nacional, que les había arrebatado momentáneamente la U luego de ganar el clásico universitario, y quedó con una ventaja de dos puntos, 63 contra 61 unidades.

Aunque para los albos, de cara a las dos fechas finales, hay un elemento de alta preocupación, además de los adversarios que le quedan, y que podría poner en manto de interrogante la estrella 34.

El tema que preocupa a Colo Colo y Almirón

Deportes Iquique y Copiapó, que ya descendió, son los adversarios del elenco Popular, pero no es la única materia que preocupa en Macul, ya que hay un factor que les podría privar del título, y dice relación con los minutos de los jugadores sub 22 (que la ANFP en un tema errado llama sub 21), dado que los albos aún mantienen alta deuda.

Previo al lance con los Tetracolores, Colo Colo debía cumplir aún 203 minutos, y al incluir como titular a Cristian Riquelme sumó 45, más los ocho finales de Lucas Soto, en el Cacique todavía tienen 150 por saldar.

Fórmulas para que Colo Colo complete minutos de jugadores jóvenes

Con un promedio de 75 minutos en cada pleito el Cacique cumpliría con lo requerido reglamentariamente. Allí entran a tallar Lucas Soto y Cristián Riquelme, que son habituales en las convocatorias, aunque hay un factor que podría llevar a lograr el minutaje de forma más simple para el cuadro popular.

El artículo 31º señala que los jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 2005 suman doble con su presencia, y en ese caso Leandro Hernández, como ya ha ocurrido, si juega un tiempo sumará en total 90’, lo que no dejaría margen de deuda al Cacique, debido a que al actuar en los dos encuentros restantes lograría 180’ y excedería lo requerido.

¿Y por qué podría atentar contra el eventual el título de Colo Colo?

Si los albos no cumplen con los minutos requeridos, el propio reglamento señala que habrá una multa en dinero, cercana a los 19 millones de pesos, y en lo deportivo, lo más complicado, la resta de tres puntos, por lo que en esa eventualidad, y si se ve la actual tabla de posiciones, Colo Colo quedaría un punto bajo la U, y por lo mismo cumplir con el tiempo que falta se vuelve crucial en las aspiraciones de ser campeón.

