La molestia de Borghi por desaire de jugadores de Colo Colo: "Tienen que leer los huevones"

Claudio Borghi, histórico extécnico de Colo Colo, expresó su molestia por un incómodo desaire que sufrió por parte de jugadores de Colo Colo.

En su tribuna de comentarista en TNT Sports, el "Bichi", campeón del mundo en 1986, contó que coincidió en un viaje junto al plantel en avión y gran parte del plantel no lo saludó. Sólo lo hicieron Gustavo Quinteros, Daniel Morón y Leonardo Gil.

"Yo viajé con Colo Colo el otro día y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, me saludaron Quinteros, Gil y Morón. No saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros de fútbol, pero tienen que leer los huevones. Este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba", declaró Borghi, quien fue tetracampeón como técnico en el Monumental.

Quinteros, por su parte, se refirió a lo sucedido en la rueda de prensa previa al clásico con la UC y apoyó al "Bichi": "Creo que es un error si alguno no lo saludó".

"No sé si Borghi es ídolo en Colo Colo, pero es una persona muy importante, que hizo un gran trabajo, que consiguió títulos, que aportó al club y está en la historia ganadora del club", agregó.

"Hay que estar atento a esas cosas... la verdad es que no me di cuenta en ese momento", sentenció.