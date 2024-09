Esteban Pavez no sólo es el capitán de Colo Colo. El jugador formado en Macul es uno de los referentes del plantel y de los que más tiempo lleva en la institución.

En la previa del partido con River Plate, el volante no sólo habló de la importancia de ese encuentro, sino que también aprovechó de dar a conocer por qué está sentido con el equipo albo.

La razón por la que Esteban Pavez está sentido con Colo Colo

Este viernes se debía jugar el partido contra Universidad Católica por el torneo nacional, pero las autoridades decidieron suspender el encuentro. En ese duelo, Pavez iba a ser homenajeado por cumplir 300 partidos con la camiseta de Colo Colo.

"No me homenajearon ni para los 100 ni para los 200 (partidos) y ahora el de los 300 me lo tenían que dar. Esas cosas pasan a veces acá y uno no se lo explica. Yo soy jugador de casa, llevo jugando más de 300 partidos y nunca he recibido una camiseta", comentó Pavez.

La espinita de Esteban Pavez y las ganas de jugar

Ante no ser reconocido con un hito tan importante como los 300 partidos, Pavez aseguró que "me lo tomaba como un momento para mí. Aunque sean 10 segundos, que me regalaran una camiseta ahí delante de toda la gente, hubiese sido muy importante para mí".

"Pero bueno, suspendieron el partido. Más allá de eso yo quería jugar, iba a ser un lindo partido contra Católica acá en el Monumental. Siempre son lindos esos partidos y yo siempre quiero jugar, cada tres, cuatro días", continuó el capitán de Colo Colo.

"De verdad creo que lo más importante es jugar, creo que así el equipo va agarrando más confianza. Si uno comete errores puede ir cambiando durante dos o tres días para llegar bien al partido con River. Una lata que se haya suspendido, porque ahora tenemos dos partidos menos, los 15 minutos de la final de la Supercopa también... hay hartos partidos pendientes".