La REACCIÓN de Aníbal Mosa tras el fallo favorable a Colo Colo en el Tribunal de Disciplina

Colo Colo se impuso a Universidad de Chile en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de que el organismo considerara que no hubo desacato por parte del entrenador Jorge Almirón en el duelo ante Huachipato.

La decisión del tribunal fue de 4-2 en sus votos, por lo que no se le restarán tres puntos al Cacique en la recta final del Campeonato Nacional, aunque se debe esperar si es que la U puede y efectuará una apelación a la Segunda Sala.

La reacción de Aníbal Mosa por la victoria de Colo Colo en el Tribunal de Disciplina

En diálogo con Radio Cooperativa, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, señaló: "Contento, creo que se hizo justicia. Creo que se puede volver a creer en las instituciones, eso es lo más importante, que se hizo justicia".

Además, le dejó palabras al timonel de Azul Azul, Michael Clark: "No soy quien para dejarle ningún mensaje, pero sí decirle que este tipo de cosas no lleguen a tener tanta importancia y lo más importante es que no se ensucie la pelota, no se ensucie el juego y que los puntos se obtengan en cancha", sentenció.

¿Cuándo se define el Campeonato Nacional entre Colo Colo y la U?

Con este fallo, el Cacique se mantiene dos puntos por sobre la U en la tabla de posiciones (66 contra 64), a falta de ujna fecha para el final de la competición.

Este domingo se definirá el Campeonato Nacional con los duelos en paralelos de Colo Colo ante Deportes Copiapó y Universidad de Chile frente a Everton.

A la U solo le sirve ganar y que el Cacique empate (para forzar una final) o pierda (para ser campeón directamente.

Si los Albos ganan o la U no suma de tres puntos, se acaban las combinaciones y el elenco de Macul levantará la copa en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Para ver esta definición deberás sintonizar la señal de TNT Sports Premium o por streaming el mismo TNT Sports en Max.

