La sorprendente cifra que Colo Colo se embolsó con su participación en la Copa Libertadores

Colo Colo terminó su participación en la Copa Libertadores tras ser eliminado por River Plate en los cuartos de final. El conjunto dirigido por Jorge Almirón se ubicó entre los ocho mejores del continente y, además, sumó una importante cantidad de dinero.

Cada una de las fases del torneo ofrecía diferentes premios, que iban aumentando conforme se avanzaba a la siguiente etapa. Colo Colo participó desde la fase 2 gracias a su título en la Copa Chile 2023.

En total, Colo Colo acumuló más de 7 millones de dólares, con el siguiente desglose: en la fase 2, cuando enfrentó a Godoy Cruz y posteriormente a Sportivo Trinidense en la fase 3, los albos sumaron 1.1 millones de dólares.

En la fase de grupos, el Cacique ganó 3.33 millones de dólares tras enfrentarse a Fluminense, Cerro Porteño y Alianza Lima, monto que incluyó su participación y el mérito deportivo por la victoria 1-0 ante el equipo paraguayo.

El cuadro colocolino logró acceder a los octavos de final, donde se enfrentó a Junior de Barranquilla. La serie ante los colombianos significó sumar 1.25 millones de dólares más, tras vencer por un marcador global de 3-1.

Finalmente, su más reciente participación en los cuartos de final del certamen ante River Plate le permitió a Colo Colo recibir 1.7 millones de dólares adicionales, llegando a un total de 7.38 millones de dólares.

Con la clasificación de Colo-Colo a cuartos en Copa Libertadores, el “Cacique” suma un total de US 7.38 M obtenidos en premios, separados de la siguiente manera:



- Fase 2: US 500 m

- Fase 3: US 600 m

- Grupos: US 3 M

- 8vos: US 1.250 M

- 4tos: US 1.7 M

- Mérito Dep.: US 330m