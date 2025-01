¿La tercera es la vencida? Martín Rodríguez le hace un guiño a Colo Colo ante su posible regreso

Colo Colo vive días cruciales en su pretemporada. Su movimiento en el mercado de fichajes con el inminente arribo del delantero Salomón Rodríguez, la polémica que tiene el club con el defensa Maximiliano Falcón y su primer partido en Uruguay como preparación para la temporada 2025.

El Cacique sigue en busca de nuevos refuerzos para las tres competencias que deberán disputar este año, por lo que una de las posibilidades de fichajes es un extremo. Ante esta situación, ha sonado el nombre del colombiano Sebastián Villa y recientemente el de un viejo conocido en Macul, Martín Rodríguez.

El guiño de Rodríguez a Colo Colo

El extremo nacional, que ya tuvo dos pasos por el Cacique, señaló que “las intenciones siempre van a estar por jugar para Colo Colo. Es muy atractivo jugar en el equipo más grande del país. No me he ofrecido a jugar en el club, creo que así no funciona y debe haber una intención de ambas partes”.

A la espera de su futuro, Martín Rodríguez se encuentra sin club tras terminar contrato con el DC United de la MLS, en el cual registró dos goles y dos asistencias en 27 partidos. Además, no ha disputado un partido desde el 20 de octubre del año pasado.