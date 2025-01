Las 3 razones que acercan a Brayan Cortés a quedarse en Colo Colo

Colo Colo sigue preparándose para el año del Centenario del club. Actualmente se encuentran realizando la pretemporada en La Serena donde buscan llegar en la mejor forma física para los primeros partidos del 2025.

El actual campeón del fútbol chileno ya oficializó al primer refuerzo del equipo, Claudio Aquino, volante argentino y está a detalles de cerrar a Salomón Rodríguez, delantero uruguayo, pero aún hay muchas incertidumbres en el caso de Brayan Cortés.

Los 3 motivos que posibilitan la vuelta de Cortés a los albos

En primera instancia, el principal motivo que acerca a Cortés a Colo Colo sería por el pedido explícito del entrenador, Jorge Almirón, a Aníbal Mosa para que la directiva haga el esfuerzo para convencer al iquiqueño de seguir vistiendo la camiseta del Cacique.

Otro de los motivos que favorece a la vuelta de Cortés son los cupos de extranjeros. Actualmente el club tiene a Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y la posible llegada de Salomón Rodríguez, todos uruguayos; y Javier Correa con Claudio Aquino, ambos argentinos y ya tendría los 5 cupos de extranjeros ocupados. Almirón quiere que el último cupo internacional se invierta en un delantero por lo que le bajaría la cortina a la llegada de Keylor Navas.

Por último, desde Uruguay informan que Peñarol descartó contratar al arquero albo por no ser el perfil que buscan, y eso significa que el iquiqueño no tendría más ofertas para salir de Chile y tendría que volver a Colo Colo. Eso si es que no hay más interesados por él en este mercado de pases.