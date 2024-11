Las emotivas despedidas de Ramiro González y Gonzalo Castellani de Colo Colo

Tras ganar la Supercopa, Colo Colo anunció que cuatro jugadores no continuarían siendo parte del plantel: Emiliano Amor, Leonardo Gil, Gonzalo Castellani y Ramiro González.

Precisamente fueron los dos últimos quienes escribiendo una emocionante despedida en sus redes sociales, después de defender la camiseta del Cacique y cerrar el año con dos títulos.

El emotivo mensaje de Ramiro González

El central argentino-chileno, fue uno de los jugadores más resistidos por la hinchada, sin embargo dedicó un emotivo mensaje en su despedida de Colo Colo después de dos años vistiendo la camiseta alba.

"Fue un placer vestir tus colores. Siempre, a pesar de las críticas, malos comentarios o lo que fuera, me brindé al 100%. Se dijeron muchísimas cosas, incluso antes de que llegara: que estaba todo roto, que no iba a poder jugar ningún partido. Y tuve la suerte de jugar varios y luchar constantemente contra todo tipo de crítica o mala vibra", comenzó diciendo González.

Y continuó: "Me voy con la frente bien en alto porque nunca me escondí. Siempre di la cara y jamás me bajé de un entrenamiento. Me voy tranquilo y en paz conmigo mismo y eso no tiene precio. Quiero agradecer a cada una de las personas que confiaron en mí y jamás me dejaron caer cuando las cosas no salían".

"Gracias a cada uno de los integrantes de este club tan grande, por su respeto y disposición hacia mí y mi familia. Cuentan con el apoyo incondicional de un hincha más que no se va a olvidar nunca de lo que es llevar el indio en el pecho. Los quiero mucho y gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Porque me enseñaron siempre a nunca bajar los brazos y que la única forma de conseguir las cosas en levantarse una".

La despedida de Gonzalo Castellani

El volante trasandino fue uno de los primeros en publicar su despedida y escribió: "Se acabó una temporada hermosa y llevamos a Colo Colo donde merece estar. Me tocó ser parte de un plantel lleno de figuras y personas excelentes donde lo disfruté demasiado".

"Quiero agradecer a toda la gente del staff y el apoyo incondicional de la hinchada. Les deseo lo mejor para lo que viene en su centenario", cerró Castellani que llegó al Cacique en marzo de este año.