Lezcano y su salida de Colo Colo: Todo el mundo le tenía miedo a Gustavo Quinteros

El paraguayo Darío Lezcano tuvo palabras negativas para el extécnico de Colo Colo Gustao Quinteros, asegurando que intimidaba a los jugadores y que no le permitió salir del club antes.

"Todo el mundo le tenía miedo al entrenador Gustavo Quinteros, nadie quería hablar porque él amenazaba a los jugadores, nos decía 'si ustedes hablan, no van a jugar'. Para mí es ser doble cara", dijo en Radio Monumental de Paraguay.

Pero eso no es todo, ya que también acusó al estratego de frustrar su partida a Ecuador. "Me molestó que hablara mal de mí en Emelec. El les dijo que yo era viejo, que cómo iban a llevarme. Yo nunca le hice nada y no le dije nada, no lo encaré", confesó.

Respecto a su salida del elenco popular, el ariete sostuvo que "Quinteros me trajo a Colo Colo y no me dio ni un partido de titular. Después llegó Jorge Almirón, con él sí jugaba, estaba en el segundo equipo, pero yo creo que esto tiene que ver con la parte dirigencial. Decidí irme porque no quiero quedarme parado".

Por último, Lezcano remarcó que "me arrepiento de ir a Colo Colo, el entrenador me llevó y no me dejó jugar. Nunca pasó nada con Quinteros, no le dije nada, él tampoco me hablaba. Si un entrenador te trae es porque te necesita y te va a poner, pero él fue totalmente al revés".

Lezcano jugo 13 partidos en el "Cacique", todos ingresando desde el banco y marcó cuatro goles.