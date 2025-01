¿Llega a Colo Colo? Club ruso de Víctor Felipe Méndez dice que lo tiene en carpeta

La inobjetable derrota de Colo Colo frente a Racing puso en evidencia, más allá que la dirigencia de Blanco y Negro propague a los cuatro vientos que tiene tiempo para contratar, que el proceso de fichajes sigue siendo muy tardío, dado que en dicho pleito con la Academia jugaron los mismos futbolistas de la temporada 2024.

Claudio Aquino y Salomón Rodríguez, las únicas incorporaciones del Cacique hasta ahora, son incluso dudas para el partido de este sábado frente a la Universidad de Chile por la Supercopa, en la eventualidad que se levante el paro de jugadores. Y nombres como los de Sebastián Vegas y Víctor Felipe Méndez, que se dieron como fijos y son del gusto del entrenador Jorge Almirón, aún no son abrochados por los Albos.

Equipo ruso de Víctor Felipe Méndez lo sigue esperando

Hasta ahora el mediocampista, que pertenece al CSKA de Moscú, pero está a préstamo en el Krylia Sovetov, según da a conocer el medio En Cancha, no se ha presentado a los trabajos de su equipo, que está desarrollando una intertemporada en la localidad turca de Antalya.

En una entrevista al medio TV Match, el técnico del conjunto ruso, Igor Osinkin, manifestó que “esto ocurre cuando un jugador está cedido y no pertenece enteramente al club. Pero aun así contábamos con él. Nosotros tomamos a Méndez porque lo necesitábamos y ahora nos quedamos sin un futbolista. Habíamos sacrificado a otros elementos en esa posición”.

Osinkin aún no se da por vencido respecto a la salida de Méndez: “es cierto que todavía no está del todo claro, pero en esta situación aún no se han resuelto todos los puntos”, por lo que la eventual llegada del jugador a Colo Colo, independiente de sus deseos, sigue siendo materia de negociación, y no le quedará otra a los hinchas del elenco Popular que seguir esperando.