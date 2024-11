Lo que se conoce de la denuncia contra jugadores de Colo Colo por presunta agresión sexual

Un gran problema está viviendo Colo Colo este lunes, luego de una denuncia de una mujer contra un grupo de jugadores del club por presunta agresión sexual tras una fiesta en un bar de Vitacura.

Hasta el momento no hay detenidos ni retenidos, pero la investigación sigue su curso y puede tener novedades en las próximas horas.

Para organizar la información, te contamos paso a paso lo que se conoce de este caso.

Fiesta en un bar de Vitacura y denuncia contra jugadores de Colo Colo

Luego de la victoria contra Deportes Iquique, un grupo de entre 8 y 10 jugadores del Cacique fueron a celebrar al Mía Bar de Vitacura.

El recinto estaba reservado en caso de que los Albos se coronaran campeones, pero pese a no concretarse este hecho aún, los futbolistas fueron de igual manera para festejar los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Entre las personas invitadas había un grupo de mujeres, aunque una de ellas se quedó hasta cerca de las 4 de la mañana, momento en el que llamó a su hermana para que la fuera a buscar, ya que estaba en malas condiciones.

Al llegar la hermana, ésta aseguró darse cuenta que estaba drogada y denunció el hecho, aunque después añadió a la denuncia una supuesta agresión sexual por parte de un grupo de jugadores.

Arturo Vidal fue trasladado a una comisaría y será investigado por Fiscalía

Arturo Vidal es uno de los apuntados en la denuncia: El King llegó cerca de las 2 de la mañana al lugar, según la versión del administrador del local, y tras la denuncia de la hermana de la supuesta víctima, que se hizo en el lugar, el jugador fue trasladado a la 37ª Comisaría de Vitacura para ser sometido a un Control de Identidad Investgativo, debido a que Carabineros consideró que podía entregar antecedentes importantes en el caso.

Esto fue confirmado justamente por Carabineros, añadiendo que el resto de los deportistas fueron sometidos a un Control de Identidad Preventivo, en el mismo bar.

Además, la Fiscalía Oriente decidió investigar a Arturo Vidal por posibles delitos de connotación sexual.

De todas maneras, nadie fue detenido ni retenido, por lo que todos los jugadores pasaron la noche libres.

Fiscalía y Carabineros confirmaron la denuncia y precisaron detalles

La Fiscalía Nacional, a través de un comunicado, y Carabineros, a través del coronel Gerardo Aravena confirmaron que no es solo Vidal el denunciado, sino que un grupo de jugadores.

También se instruyó al personal de OS-9 para que se haga cargo de los peritajes, mientras que la Fiscalía investiga el caso.

La versión del administrador del bar

El administrador del Mía Bar, Félix Opazo, dio su versión de los hechos en Chilevisión y señaló: "Yo me vengo enterando recién de la denuncia porque estuvo preocupado de que la gente se fuera del local, de cerrarlo, de conversar con algunos medios de prensa".

"El bar funciona hasta las 3:30 y fueron algunos jugadores de Colo Colo, amigos y amigas... Llegó personal municipal por los vehículos de afuera. En ese momento apareció la hermana de una niña que estaba pasada de copas y me insinuó que la podrían haber drogado. Le dije que no creía que fuera así. Después de eso, llegó Carabineros, se hizo el procedimiento y eso fue todo", agregó.

"Arturo Vidal llegó como a las 2 de la mañana, en buen estado. También estuvo un rato Carlos Palacios, Dani Gutiérrez...", dijo.

Una testigo defiende a jugadores de Colo Colo

Una persona que asegura haber estado en el lugar, identificada como Sile Sajor, aseguró que no existió agresión sexual en el lugar, dado que dijo haber estado siempre al lado de la supuestamente víctima.

Sajor señaló, entre otras cosas: "No sé con quien llegó ella... Después me di cuenta de su situación y, obviamente, que al verla tan vulnerable yo me iba a quedar cuidándola, llamé a sus familiares y llegaron a buscarla".

"Luego de eso llega la hermana diciendo: 'Quién le hizo esto', que no sé qué... ¿Por qué tienen que estar inventando que la drogaron? ¿Por qué tienen que estar diciendo que hubo una agresión sexual? ¿Por qué tienen que estar inventando cosas que no son? ¿Cuál es la necesidad de dañar a las demás personas".

"En ningún momento se acercó Arturo (Vidal), en ningún momento se acercó nadie, yo la cuidé toda la noche, yo no estoy protegiendio a nadie, yo no estoy pasando por encima de ella, vuelvo y repito, fui yo la que la cuidó, fui yo la que estuvo en el baño... En ningún momento llegó un hombre, nunca hubo una agresión sexual, nunca pasó nada", cerró.