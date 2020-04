Luis Pérez: Jugar la final de la Libertadores, hacer goles y ganar la Copa es un sueño impensado

Luis Pérez, histórico autor de un doblete en el triunfo de Colo Colo sobre Olimpia en la final de la Copa Libertadores 1991, y quien cumplió 56 años este viernes, conversó con Al Aire Libre PM sobre su gloriosa noche en Estadio Monumental y afirmó que todo fue "un sueño impensado".

"Jugar una final en el Monumental, la Libertadores, hacer goles y ganar la Copa, es un sueño impensado. Cuando uno es chico sueña con ser futbolista y jugar, pero nunca piensa uno que va a tener una oportunidad para estar en la historia del club y el fútbol chileno", explicó.

Pérez también contó cómo se dio la posibilidad de jugar esa definición, ya que gran parte del torneo estuvo en la banca.

"Durante la competencia fueron lesionándose varios compañeros importantes, Ricardo Dabrowski, Raúl Ormeno, el Pato (Yáñez), y en Asunción (en el partido de ida) expulsaron a Rubén Martínez. No había mucha gente de experiencia en la banca, entonces dentro de las posibilidades era el que más experiencia tenía, había jugado antes en la Copa con Católica", relató.

No obstante, sostuvo que el técnico Mirko Jozic tomó una decisión clave de cara a esa final: "Tuvo el acierto de reforzarme. Ese día de la expulsión de Rubén me dijo que yo iba a jugar en el Monumental y que me preparara".

Pérez, actual entrenador en la divisiones inferiores, finalmente manifestó su agradecimiento a Colo Colo por las oportunidades laborales que le ha dado tras finalizar su carrera como futbolista.

"He estado en varias áreas, operaciones, dirigiendo en cadetes, tres veces como técnico interino del prime equipo, y ahora otra vez con los chicos...Colo Colo ha valorado lo que puedo aportar", cerró.