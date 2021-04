Marcelo "Rambo" Ramírez: Colo Colo tiene equipo y la obligación de salir campeón

El mítico ex arquero de Colo Colo, Marcelo Ramírez, aseguró que el cuardo albo no pude tener otro objetivo que ser campeón a final de temporada, eso más allá de haber peleado por no descender en el torneo anterior.

"Creo que tiene muy buenos jugadores, tiene buen equipo para competir y para ser campeón, no tengo ninguna duda", dijo a RedGol.

Asimismo, y de cara al duelo del próximo fin de semana ante Universidad de Chile, expuso que "el Superclásico no es un partido bisagra, queda mucho campeonato todavía, el tema es que me estás preguntando si tiene equipo para ser campeón... Yo creo que tiene equipo y tiene la obligación de salir campeón".

Colo Colo jugará este domingo, desde las 15:00 horas, ante Everton en el Estadio Sausalito por la cuarta fecha del Campeonato Nacional y el próximo domingo chocará con la U en el Monumental.