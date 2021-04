Marcos Bolados: Estamos conscientes que tenemos la obligación de cuidarnos del coronavirus

El puntero de Colo Colo Marcos Bolados se refirió a la importancia de mantener los cuidados en medio de la pandemia que afecta al país con el objetivo de seguir sanos y así evitar ausencia, y eventualmente la suspensión del Campeonato Nacional.

"Estamos conscientes como jugadores y como grupo que tenemos la obligación de estar bien, de no hacer reuniones para no contagiarnos. Tenemos esa obligación como grupo para evitar contagios a nivel personal en el plantel", dijo en conferencia de prensa al ser consultado respecto a lo que se vivió en Universidad de Chile con una reunión en el departamento del técnico Rafael Dudamel.

Bolados se refirió a su momento personal y a cómo ha ido evolucionando tras una larga ausencia por lesión.

"Después de la operación me costó un poco, pero he ido reforzando la rodilla y con los partidos, uno va tomando confianza, y en los últimos partidos ya me he sentido bien", aseguró.

De cara a lo que viene con Colo Colo, Bolados se mostró ilusionado: "Es un plantel muy unido y se ve reflejado en estos partido que hemos jugado. Yo me he sentido bien, me sorprende a veces porque hay mucho compromiso en los entrenamientos y eso se nota", expresó.

"Si me preguntas qué nos falta, quizás no falta terminar buen la jugada, porque llegamos harto, pero por ahí nos cuesta", comentó.