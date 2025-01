Marcos Bolados festeja su renovación en Colo Colo y envía un mensaje a los críticos

Marcos Bolados fue uno de los jugadores que protagonizó una de las teleseries del mercado de fichajes de Colo Colo, ya que por muchas semanas se dudó si el nacido en Antofagasta seguiría perteneciendo al plantel del Cacique para la temporada 2025.

Finalmente, y tras intensas negociaciones y una reñida votación en el directorio de Blanco y Negro, el futbolista logró renovar su contrato con el club mejorando sus condiciones económicas en relación al año anterior.

El deseo del entrenador Jorge Almirón de contar con él para la temporada 2025 hizo que la dirigencia del Cacique hiciera el esfuerzo para mejorar su salario y lo dejara en el plantel, algo que no gustó mucho en la parcialidad colocolina, quienes criticaron la extensión de contrato indicando en varias plataformas que el delantero, que llegó al club en 2017, ya cumplió un ciclo en el Monumental.

La alegría de Marcos Bolados por seguir en Colo Colo

En diálogo con las redes sociales de Colo Colo, que oficializaron la continuidad del jugador en el Club, Bolados reconoció su felicidad por seguir ligado al Cacique, más en este año tan especial para la institución.

“Esperaba igual poder quedarme acá y gracias a Dios se dio. Hicimos un buen año, así que todo eso te lleva a que puedas tener las ganas de querer quedarte, aparte del año que se viene en Colo Colo encuentro que es muy lindo este año para nosotros, para la gente, para todos”, dijo.

“Colo Colo ha dejado harto en mí, mi familia y mi hijo. Es lindo volver acá, más en este año del Centenario. Lo que yo quería era quedarme acá y se pudo dar, así que ya me siento feliz con haber renovado acá. Lo demás no lo sé, pero ya estoy acá y es lo que quería”, agregó.

Un mensaje a los críticos por su desempeño en Colo Colo

El nacido en Antofagasta no evadió temas en la entrevista y habló de las críticas que generó su renovación en el cuadro popular. Bolados sabe que su continuidad no fue pedida por los hinchas y los comentarios adversos que se producen, especialmente, en redes sociales lo tienen sin cuidado ya que está alejado de aquellas plataformas.

“No me meto a las redes sociales. Trato de no meterme ni calentarme la cabeza con esas tonteras. Tomé esa decisión y estoy más tranquilo. No veo lo bueno ni lo malo. El fútbol es así: Puede opinar alguien que no sepa, alguien que sepa. Y al fin de cuentas, la gente se guía por las malas cosas”, comenzó señalando el delantero.

“Hay gente que sube cosas, eso lo ve alguien que no sabe y dice ah, acá pasó esto. La gente debería saber bien o informarse bien antes de comentar algo. Pero así es esto, cualquiera opina del fútbol. La gente se descarga con esto, lo tengo asimilado”, puntualizó.

También se refirió a los desafíos que se deben afrontar para este año en el ámbito nacional e internacional con la camiseta alba.

“Tratar de llegar lo más arriba en la Copa Libertadores, salir campeón, salir campeón de la Copa Chile. Yo creo que esos son los objetivos de siempre en Colo Colo”, declaró.

“Tú llegas acá y esa es la competencia que tienes, salir campeón, salir campeón, salir campeón… Entonces lo que tenemos que hacer este año, más este año, es tratar de dejar el nombre de Colo Colo lo más alto posible, que toda la gente sepa, de aquí y en todos lados que son los 100 años de Colo Colo y que vamos a pelear”, cerró.