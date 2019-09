Mario Salas: Haré lo mejor posible por mantenerme en Colo Colo muchos años más

Mario Salas, técnico de Colo Colo, se manifestó agradecido por la "coherencia" de Blanco y Negro para respaldar el proyecto que dirige y expresó su deseo de continuar por mucho tiempo más al mando del equipo.

"Se agradece el respaldo del directorio. Ya me lo habían dado antes, y se agradece la coherencia que hay respecto a un proceso, un proyecto. Todos los procesos tienen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sé donde estoy parado y haré lo mejor posible por mantenerme en Colo Colo muchos años más", declaró en rueda de prensa desde el Monumental.

Del mismo modo, apuntó que, pese a no tener los resultados deseados, "se han hecho cosas buenas, positivas. Ya cumplimos los minutos sobre juveniles y seguimos usándolos. Es parte de un trabajo y hay un montón de cosas más, y por eso el respaldo".

Además, evitó hacer una autocrítica y apuntó que esta evaluación se realizará a final de la temporada.

"Soy muy autocrítico, no necesito ver diarios o páginas web para saber en qué estoy fallando. Un mea culpa lo haré, pero siento que falta mucho. Ha sido un año donde ocurren situaciones que no esperábamos, como las lesiones. Hay cosas que tenemos que evaluar", aseveró.

Pese a ello, remarcó que "tenemos que encontrar solidez futbolística, porque no lo somos. Seguir motivando, seguir seduciendo. Entendemos que el foco está en mejorar cualitivamente".

"No veo a un Colo Colo histérico o inseguro. Veo a un Colo Colo que se desconcentra fácilmente y pierde el rumbo. El tema pasa por estar concentrado desde el primer minuto. Es lo que tenemos que hacer ante Audax Italiano", añadió, enviando un mensaje a los hinchas: "Haremos todo para ganar los partidos que vienen".

Por último, dejó claro que su plan es "fortalecer a Colo Colo como institución" y que ese proyecto tiene que ser constante, más allá de su continuidad a futuro.

"Si yo dejo de estar acá, la coherencia tiene que seguir siendo. Para que no ocurran estos vaivenes de resultados, las bases tienen que ser sólidas y establecer bases potentes, se tienen que establecer políticas deportivas y un lineamiento potente", explicó.

"Si la dirigencia me evalua y me tengo que ir, me iré. Pero acá hay una persona que lo está haciendo mejor posible y quiere ganar todas las semanas, pero hay cosas que tenemos que hacer para tener una institución potente y para darle alegría a la gente por muchos años más", concluyó.