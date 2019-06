Mario Salas: Lo que hoy hizo Colo Colo fue grandioso

Colo Colo se instaló en los octavos de final de la Copa Chile al superar a Deportes Puerto Montt este jueves. El equipo albo ganó la revancha por 4-2, forzó los tiros penales y ahí se impuso por 5-3. Para el técnico Mario Salas, ese desplante fue "grandioso".

"Para mí, el fracaso significa renunciar a tus ideas. Es recontraimportante el cómo se hacen las cosas, los procesos. Tengo claro el tema de los resultados, pero mi análisis lo hago incluso habiendo perdido los penales. Lo que hizo Colo Colo hoy fue grandioso", aseguró el DT.

"A Colo Colo se le exige ganar, pero ¿el fin justifica los medios? Mientras yo esté aquí no será así. Me importa cómo se hacen las cosas. Los procesos son importantes. Me importan cómo se desarrollan mis jugadores. Me encanta el trabajo", complementó.

Fue el último compromiso de la tienda alba antes de sus vacaciones, y en el análisis de lo hecho en los primeros seis meses del año, el entrenador tuvo un balance muy positivo.

"Ha sido un semestre muy bueno, hubiese sido la perfección si pasábamos la fase con Católica de Quito (Copa Sudamericana). Lo tomamos con mucha humildad. Esperamos que el segundo semestre sea aún mejor: Tenemos que acortar distancia con Universidad Católica (Campeonato Nacional) y seguir avanzando en Copa Chile", indicó el timonel.

Salas, además, señaló que en el retorno a la acción espera poder ajustar la línea defensiva, el sector más debil en su esquema.

Sobre el choque con Puerto Montt en el Monumental, Salas comentó que "merecíamos pasar. Sabíamos que iba a ser muy difícil pero teníamos mucha confianza. Se dio todo para que nos fuéramos, como se dice, "a las pailas". Al final lo sacamos adelante. Destaco el espíritu de este plantel".

Consultado sobre la llegada de refuerzos en el próximo semestre, el DT siguió la línea de conferencias anteriores: "El plantel ha sido confeccionado para todo el año. Si se va un jugador, vendría otro en ese puesto. Uno no puede ser cerrado de que va a venir alguien, pero la verdad hemos tomado la política de seguir con el plantel que está".