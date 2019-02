Mario Salas: Si el fútbol formativo es importante para los clubes, tienen que invertir

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, habló acerca del estado actual de las divisiones menores en los clubes del fútbol chileno y estimó que es necesario invertir en ellas si las consideran importantes.

"Si el fútbol formativo es tan importante para los clubes, tiene que tener ese carácter, eso significa inversión, políticas deportivas y no solo a nivel formativo, del fútbol profesional también", manifestó el ex DT de la Roja sub 20.

"Pero qué demuestran los clubes... que no es importante. Ya que si es tan importante, invierte, trae a los mejores formadores o profesionales que signifique desarrollar y potenciar a los jugadores jóvenes".

"Si es importante, establece políticas deportivas. Lo más importante es invertir bien, en complejos deportivos, canchas, infraestructura y en el material humano. Si no es importante, no vas a invertir", prosiguió.

Además, consideró que "la resopnsabilidad de los técnicos es prepararnos bien para ser formadores y estar ad hoc con las exigencias de las instituciones. Lo demás es parte de las instituciones, de los clubes que puedan y quieran invertir, de eso se trata... y de tener paciencia".

"Hasta que no se tome el peso y no se quiera meter plata en las divisiones inferiores, el fútbol chileno seguirá esperando a una generación buena o algún técnico que saque resultados", finalizó.