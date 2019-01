Mario Salas: Si no encontramos un verdadero refuerzo nos quedaremos con lo que tenemos

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, brindó su primera conferencia de prensa en Buenos Aires, lugar en el que los albos realizan su pretemporada. Allí, apuntó que espera sumar dos jugadores más, aunque admitió que si no encuentran jugadores que sean verdaderos refuerzos se quedarán con lo que tienen.



"Estamos muy contentos, sobre todo por la llegada de (Gabriel) Costa y también por la de Andrés (Vilches). Estamos viendo la posibilidad de sumar uno o dos nombres, pero debemos ser responsables", apuntó.

Asimismo, respecto a la imposibilidad de contratar extranjeros, por encontrarse agotados los cupos, que "la búsqueda se acota, se limita y nos deja sin posibilidad de traer jugadores de otros países lo que nos acota sólo a Chil . Tenemos la fe y la confianza de traer un verdadero refuerzo, si no es así nos quedaremos con los jugadores que tenemos porque el plantel de Colo Colo es muy rico".

Respecto a la preparación que lleva a cabo el plantel, apuntó que "Buenos Aires nos trata bien... Estamos muy contentos y las condiciones han sido espectaculares. Estamos muy bien y nos encontramos con un equipo muy motivado. A medida que pasen los partidos podremos llegar bien posicionado para lograr los objetivos".

En esa línea apuntó que "las cosas se van viendo a medida que pasa el tiempo, no son rápidas, pero tratamos de inculcar la idea macro y la recepción por parte de ellos ha sido bastante buena. Entendiendo que cada partido nos va a indicar como tienes que presionar, que habrá un sistema táctico importante que también se debe considerar".

"En base a nuestra idea vamos tratando de llevar a cabo nuestro estilo y esperamos que los jugadores se convenzan. Vamos por buen camino, como todas las cosas se requiere tiempo- Esperamos lograrlo lo antes posible", añadió.

Gabriel Costa y Gaete

Sobre la última incorporación, aseguró que "Gabriel es un jugador que tiene muchas variantes, no sólo es un puntero con velocidad, también se engancha de buena forma, se centraliza bien. Es un jugador que va a aportar mucho, es un futbolista que quería tener y estoy agradecido de ello".

Sobre otro de los refuerzos, Juan Carlos Gaete, Mario Salas no quiso ahondar mayormente y repitió: "La postura que tiene Marcelo es la que tiene el club y yo mismo, con la espera de lo que decida Juan Carlos GaeteEstamos esperando ver qué sucede y ver qué decisión toma. Él tiene la respuesta a todas las cosas. Él señaló que no tuvo ningún problema con sus compañeros, me lo dijo a mí, es un tema cerrado. Gaete es jugador de Colo Colo".

Baeza, Zaldivia y Paredes

En cuanto a la posible salida de Claudio Baeza o Matías Zaldivia, tampoco quiso expresar demasiado. "No tengo nada concreto sobre Claudio y Matías. No puedo emitir una opinión sobre eso... No es la primera vez que hay rumores sobre Baeza", apuntó.

Finalmente, se refirió al rol de Esteban Paredes en el plantel, asegurando que "lo he visto muy bien, muy motivado en los entrenamientos. El no sólo cumple un rol en la cancha, sino que también de liderazgo. El asume este rol y nos ayuda mucho como cuerpo técnico".