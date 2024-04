Matías Camacho reiteró negativa del CSyD Colo Colo de extender contrato de concesión con ByN

Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, se refirió este viernes públicamente a los dichos del mandamás de la Concesionaria Blanco y Negro S.A., Alfredo Stöhwing, dirigente que dejó entrever que la remodelación del Estadio Monumental estaría condicionada a la extensión del contrato de concesión que liga a la Sociedad Anónima con la entidad matriz del Cacique hasta el año 2035.

En la ceremonia oficial por los 99 años de la institución de Macul realizada en el Mausoleo General del Cementerio General, Camacho sacó la voz para reconocer que tanto el CSD Colo Colo deben trabajar en conjunto en la refacción del recinto de Pedrero, pero que ésta no debe tener letras chicas.

“Se debe avanzar en la remodelación del Estadio Monumental, en el Monumental del Centenario, que éste entregue las condiciones dignas y mínimas para la asistencia de nuestra gente”, comentó.

“Pero que nadie se confunda, el Club Social y Deportivo Colo Colo no está disponible, ni siquiera a escuchar y conversar, sobre una eventual extensión del contrato de concesión. Eso lo decimos fuerte y claro ya que no queremos que se instalen falsos conceptos y no queremos que nadie se confunda y llame a la confusión entre la gente”, apuntó.

El dirigente colocolino se refirió a lo que se viene para el futuro, ya que club popular entró en la recta final para los festejos de sus 100 años de existencia.

“No es cualquier aniversario el que nos convoca hoy. Son 99 años y comienza la recta final hacia el Centenario. Estamos a un paso de los 100 años de la institución, a un paso de lo que debe ser la fiesta más grande que haya conocido este país. Debe ser la fiesta más grande de la historia de Chile, porque eso es Colo Colo, el pueblo más grande que existe en nuestro país, ya que este emblema representa de la mejor forma que existe la identidad de un país entero”, cerró.