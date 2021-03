Matutino informó que Mosa está dispuesto a apoyar eventual candidatura de Barticciotto en Blanco y Negro

Continúa tomando fuerza en Blanco y Negro el nombre de Marcelo Barticciotto para la presidencia y, ahora, desde el interior de la concesionaria aseguran que Aníbal Mosa está dispuesto a apoyar la candidatura del ídolo de Colo Colo, si es que decide presentarse.

"Si la elección fuera hoy, Aníbal no gana, porque no tiene los votos de la corporación y el bloque opositor jamás votaría por él. Tampoco se quiere arriesgar a una derrota. Lo he visto más pensando en reunirse con la gente del club y apoyar la candidatura de Barticciotto. Eso demostraría que le interesa más Colo Colo que su propio beneficio, sobre todo luego de la llegada de Daniel Morón", reveló a El Mercurio un miembro de su círculo íntimo.

Además, el presidente del Club Social, Edmundo Valladares cuestionó a la mesa directiva "La pugna de los bloques accionarios no tiene vuelta atrás y es momento de dar un giro. Esperamos un gesto de ellos, de los accionistas mayoritarios y que se dé un gobierno liderado por nosotros. El ambiente de trabajo no da para trabajar ni buscar consensos. Ni siquiera existe la voluntad para encontrar acuerdos".

Junto con esto, volvió a dejar en claro que "Barti" es la persona indicada para el cargo, según su criterio: "Barticciotto tiene todo el respaldo del pueblo colocolino. A él le gustaría presidir si cuenta con el apoyo transversal y estamos en la misma línea".