Maximiliano Falcón: Es el sexto clásico que me toca jugar y vuelvo a ganar, es una alegría tremenda

Maximiliano Falcón, defensa central de Colo Colo, habló con Al Aire Libre en Cooperativa a la salida del Estadio Fiscal de Talca tras vencer a Universidad de Chile en el Superclásico, analizando lo que fue el encuentro y la positiva racha alba ante su rival.

"Empieza con un penal en contra y por suerte lo erraron. Después de ahí creo que empezamos a levantar un poco. Estábamos medio distraídos y en estos partidos te puede pasar la cuenta", inidicó.

"Lo fuimos trabajando. Fue un partido feo. En lo personal creo que fue un partido trabado, la cancha no estaba buena, pero lo más impotante es que nos vamos con alegría, contentos, no solo por nosotros por sino también por la gente", aseguró.

"Me molestó un poco el pie, me recuperé bien pero me duele un poco, pero por suerte no me pisaron. También hubo una carga de atrás y un manotazo pero son producto de estos partidos, mucho roce; si no se cobra hay que seguir metiendo nomás", dijo sobre el desarrollo del juego.

"Más allá de los tres puntos, es un partido sumamente importante. Es el sexto clásico que me toca jugar y lo vuelvo a ganar, así que (es) una alegría tremenda. Son seis puntos de diferencia, atrás tenemos un rival que juega muy bien y hay que sumar como sea. Estos son los partidos y tenemos que ganar", agregó.