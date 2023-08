Maximiliano Falcón: Ya cansa que me pongan amarilla por todo, es muy consecutivo

El uruguayo Maximiliano Falcón se desahogó tras ganar con Colo Colo la Zona Centro Norte de Copa Chile con el triunfo sobre Universidad Católica de este domingo, criticando el hecho de que recibiera tarjeta amarilla en el encuentro sin un mayor motivo.

Tras el encuentro en el Estadio Monumental, el zaguero apuntó a la amonestación que recibió en la primera mitad de parte de José Cabero por verse envuelto en una gresca con algunos jugadores de la UC.

"Ya no puedo estar cerca de una jugada porque me amonestan. Yo fui a calmar a Aravena y en el momento me da un empujón y Cabero me amonesta a mí. La otra vez también ocurrió así y ya tiene que parar. Yo he cambiado mucho porque uno siempre ve la manera de crecer como jugador", declaró "Peluca" a la transmisión oficial del encuentro.

"Llevo tres años acá en Chile y hay que ser un poco más honestos. Yo he cambiado y trato de jugar legal pero también cansa que me pongan amarilla por todo, no puedo estar en ningún lado en el partido porque piensan que estoy peleando", añadió.

Así mismo, Falcón manifestó que: "Con Aravena no hubo nada, es un buen chico y con los demás jugadores tampoco. Pero ya se está haciendo seguido lo de las amarillas y tiene que haber un criterio de la otra parte".