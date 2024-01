Mosa apuntó a la administración de Stöhwing y criticó la venta de Damián Pizarro: "Lo regalamos"

Aníbal Mosa, expresidente de Blanco y Negro y hoy director, mantuvo su posición crítica en relación a la venta de Damián Pizarro a Udinese, por el monto y la forma de pago ofrecida por la institución italiana, y también cuestionó la demora en incorporación de refuerzos para la temporada 2024.

Mosa expresó en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa: "Yo estuve en desacuerdo con la venta de Damián Pizarro, es un tremendo jugador, tiene un tremendo potencial. Creo que nosotros lo regalamos, de cierta manera, porque la plata que ofrecieron, y cómo van a pagar los italianos es muy poco para el futuro que tiene Damián".

Junto con esto, señaló que "(estamos) preocupados porque siempre hemos sido de la filosofía de que mientras más rápido estén los equipos armados, mejor es su desempeño. Se necesita que se conozcan los jugadores para que vean como se entienden en la cancha y eso no ha ocurrido, esperemos que en la reunión de hoy -Directorio de Blanco y Negro- se nos presente algún tema de refuerzo que se haya visado y conversado con el cuerpo técnico, y nosotros tendremos la mejor disposición para fortalecer el equipo".

Críticas a la administración de Stöhwing

También disparó contra la administración encabezada por Alfredo Stöhwing en Colo Colo, señalando que "no existe una Comisión de Fútbol en el equipo más importante de este país, no sesiona; entonces, creo que esta administración debe corregir el camino si quiere tener resultados diferentes, si sigue haciendo lo mismo obtendrán los mismos resultados".

"A veces hay un jugador que tienes a las seis de la tarde y después a las nueve de la noche capaz que no lo tengas, entonces la celeridad en la que se toman las decisiones no está dando resultados. Le he dicho al presidente (Alfredo Stöhwing) y a los directores, no hay otra manera de darle celeridad al trabajo si no tenemos una Comisión de Fútbol potente", continuó.

También se abrió a dejar su lugar en la concesionaria por esta situación: "Le dije al presidente hace algunas semanas que si esta va a ser la tónica de las contrataciones, nosotros como directores vamos a analizar nuestra continuidad en el directorio de Blanco y Negro".

"Yo no estoy para ser buzón de nadie, no estoy para que me llamen a las 10 de la mañana y me digan que a las 10 y media hay que aprobar un jugador y eso es lo que ocurre hoy día. Entonces yo espero por el bien de la institución, no mío, que tengamos una Comisión de Fútbol que funcione, todos los equipos importantes de este país y del mundo la tienen".

También comentó su vínculo con el Bloque Vial, que es de Stöhwing: "Es una relación básicamente profesional. A mí y los directores que me acompañan lo que más nos interesa es el reforzamiento del primer equipo, porque eso nos marca la tendencia de cómo va la institución y no hemos tenido muy buena recepción en cuanto a querer darle celeridad al tema de las contrataciones, no se hacen las comisiones de fútbol, el año pasado hubo solo una, este año también, entonces creo que la manera en la que se está trabajando no es la ideal y eso significa que lleguemos tarde, que paguemos más caro y que se nos vayan jugadores porque es demasiado lenta la forma en que esta administración encara el mercado de pases".

"Hay dos veces en el año en que debemos tener celeridad, estar unidos y, ojalá, hablar todos los días, en junio y principio de temporada y eso hoy no existe", dijo.

La situación del cuerpo médico

Finalmente, comentó la molestia en los médicos de Colo Colo por la doble sesión de exámenes médicos que le exigieron a Arturo Vidal para fichar en el club, una de ellas en una clínica distinta a la que trabajan estos profesionales.

"Hay un malestar en el cuerpo médico, un tremendo cuerpo médico, que lleva más de 30 años en el club, que a la vez ha guiado los destinos de varios jugadores seleccionados, ha atendido preventivamente o en cirugía a los mejores jugadores de este país, entonces es un cuerpo médico muy respetado. Ellos se sintieron pasados a llevar y les encuentro toda la razón con lo que sucedió con Arturo Vidal".

"Ellos mandaron una carta al presidente y gerente, con copia a todos los directores, para ser escuchados hoy en el directorio, así que esperemos que tanto el presidente como el gerente general se hayan comunicado con ellos para darles un espacios y escucharlos porque creo que un cuerpo médico que lleva tantos años, por lo menos se merece que los escuchen media hora en el directorio", cerró.