Mouche: Tengo contrato hasta diciembre con Colo Colo y veremos si quieren seguir contando conmigo

El destacado delantero de Colo Colo Pablo Mouche se refirió a su situación contractual con los "albos" y aseguró que le queda este año de contrato y que después se sentará a conversar con la institución para revisar su continuidad.

En un vivo de Instagram con el periodista argentino Rama Pantorotto, el jugador destacó que piensa en el corto plazo en cada uno de sus contratos y dijo que "tengo contrato hasta diciembre con Colo Colo, entonces hasta diciembre pienso en Colo Colo. De ahí se verá si la gente del club quiere contar conmigo y nos sentaremos a conversar, y si no habrá que buscar otro lugar, siempre pensando a corto plazo".

De igual forma, el ariete dijo que su estadía en el "popular" fue "mejor de lo que esperaba. Me encontré con una ciudad muy linda, solo había venido a jugar por Libertadores y Sudamericana. Después con el club es fantástico, la gente me apoyó desde el primer día y la conexión fue inmediata, eso ayudó en la adaptación, la cual se me hizo relativamente fácil".

Haciendo un repaso de su carrera, Mouche destacó su paso por Boca Juniors y sostuvo que "es un club que tiene mucha presión y muchas obligaciones. Es un club especial porque tienes que ganar todos los partidos. Vas a jugar contra Real Madrid y tienes que ganar, vas a jugar contra Barcelona y tienes que ganar también y eso es lo que hace tan especial al club".

Finalmente, describió su cuarentena y los trabajos físicos que realiza: "Tenemos cada uno su rutina personal, con la rutina que nos envía el profe, porque cada uno tiene un espacio diferente, así que lo estamos pasando relativamente bien", cerró.