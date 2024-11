Multicampeón con Colo Colo comenta el gran problema que tuvo con Carabineros tras su salida del Cacique

Christofer Gonzales, exjugador de Colo Colo, rememoró una experiencia inesperada y llena de dificultades tras su salida del club. En una charla reciente, el volante peruano contó cómo vivió un inesperado percance con Carabineros en la frontera entre Chile y Perú.

Gonzales, mediocampista peruano que jugó en Colo Colo entre 2015 y 2017, vivió una experiencia única tras dejar el club. En el programa Enfocados, 'Canchita' relató cómo tuvo que viajar en auto desde Santiago a Lima por una razón inesperada, "Yo tenía perros y no podían viajar en el avión, porque sufren con la respiración. Así que me tuve que ir manejando. Iba con mi familia".

El viaje fue largo y cansado. Gonzales y su familia recorrieron más de 3,000 kilómetros durante dos días y medio, en un trayecto lleno de momentos intensos. Pero lo que menos esperaba el futbolista fue el conflicto que viviría al llegar a la frontera entre Chile y Perú.

📋 33 goles, 17 asistencias, un título nacional y una copa son los números que dejó Christofer Gonzales en su paso por Sporting Cristal. Anotó en todas las ediciones de Libertadores y Sudamericana que disputó con los rimenses.



El extenso y problemático viaje del multicampeón con Colo Colo

Al llegar a la frontera, un carabinero chileno lo confundió con un comerciante debido al contenido de sus maletas. "Llegamos a la frontera y teníamos que pasar un scanner porque estábamos pasando de Arica para Tacna. Yo llegué con todas mis maletas y un carabinero dice: 'Ten cuidado con ese que es comerciante'. Y yo le digo: 'Está huevón'", señaló Gonzales.

A pesar de la confusión, 'Canchita' no se quedó callado. Con determinación, luchó para recuperar sus pertenencias, y tras una larga discusión, pudo llevarse todas sus cosas. "Luego el carabinero pidió que revisaran mis maletas y yo tenía más de 30 pares de zapatillas. Me dijeron que yo era comerciante y que las zapatillas se iban a quedar ahí. Pero yo la peleé hasta el último y me llevé todas mis cosas".