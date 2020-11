"No somos robots": Pablo Mouche criticó programaciones de la ANFP para el torneo

El delantero argentino de Colo Colo Pablo Mouche cuestionó la programación de la ANFP para los partidos del Campeonato Nacional, principalmente por el horario de las 11:00 horas (14:00 GMT), que ha acompañado en varios partidos al "Cacique".

Mouche expresó en redes sociales: "Protocolos sanitarios estrictos, PCR cada semana o hasta dos veces por semana, conciencia personal y cuidado intensivo nos piden cada día para que el fútbol siga activo. Pero pensar que jugar a las 11 de la mañana un partido con 30 grados de calor no pasa nada, total somos robots ¿no?".

Además, añadió posteriormente que "31 de octubre vs Iquique 11 am / 10 de noviembre vs Antofagasta 11 am / 14 de noviembre vs palestino 11 am. ¿Es normal? No sé, digo".

Los próximos dos partidos de los "albos" serán justamente a las 11:00 horas contra Antofagasta, este martes en el Estadio Monumental, y ante Palestino, el próximo sábado en La Cisterna.

Otro jugador que se refirió a este tema, aunque con ironía, fue el volante de Deportes La Serena Jaime "Pajarito" Valdés, quien comentó una publicación de la ANFP sobre el partido de Universidad Católica ante Palestino, disputado a las 16:00 horas, y dijo: "Está fresquito para jugar".