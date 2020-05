Olarra recordó su salida de la U: Sampaoli me dijo era complicado tener a un referente en la banca

El destacado ex defensor de Universidad de Chile Rafael Olarra recordó su salida de Universidad de Chile y señaló que Jorge Sampaoli le reveló con sinceridad que no quería tenerlo en el banco de suplentes.

"Jorge Sampaoli me dijo que no me iba a acomodar en su estilo de juego, y después trajo a Marcos González, eso me sorprendió, y después me dijo que era muy complicado tener un referente en la banca. Después ganó la Copa Susamericana y el tiempo le dio la razón y está bien. Y yo por un lado lo agradezco porque pude alargar mi carrera", dijo en un Instagram Live del club.

Además, añadió que "cuando volví en 2008, con 30 años, pensé que no me iba a ir nunca más, mi idea era retirarme, pero a veces las cosas no suceden como uno las planea".

De igual forma, sostuvo que "tengo buenos recuerdos, cuando salimos campeones en 2009, con un buen equipo y le ganamos en la final a una buena Unión Española. Fuimos superiores en todo caso, Unión se apagó sobre el final".

Junto con esto, analizó la llegada de los "azules" a semifinales de la Copa Libertadores 2010 y aseveró que "quizás éramos inferiores a otros planteles del club en calidad, pero teníamos muy claro lo que teníamos que hacer y eso es muy difícil de encontrar. Gerardo Pelusso es un motivador. La gente siempre me recuerda los goles a Flamengo y a Chivas".

Finalmente rememoró que estuvo a punto de jugar en Colo Colo antes de su primer paso en la U: "Estuve en la casa del "Guatón" (Jorge) Vergara leyendo el contrato para firmarlo e ir a Colo Colo, pero yo siempre fui de la U, porque me gustaba la hinchada. Después Roberto Hernández, que ya me había tenido en Audax Italiano, me pidió en ese entonces y me fui a la U".