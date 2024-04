Paredes se molestó con críticas a Vidal: Tenemos que cuidarlo y protegerlo

El exgoleador de Colo Colo Esteban Paredes salió en defensa de Arturo Vidal, luego de que el volante chileno ha sido blanco de críticas, debido al mal momento que pasan los albos en el Campeonato Nacional y señaló que "hay que protegerlo y no cargarle la mano" porque el fútbol es colectivo.

El delantero fue invitado al evento del aniversario número 99 de Colo Colo donde dio una entrevista a Radio ADN.

Consultado por si estaba conforme con el desempeño del "Rey" en esta nueva etapa en el popular, Paredes respondió que: "Lo he dicho en varias oportunidades, a Arturo Vidal tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, él nos ha entregado mucho tanto en Colo Colo como en el fútbol chileno, en nuestra selección. Ha jugado en los mejores equipos del mundo y por ahí como que se le carga mucho la mano".

"Este es un equipo, no es de individualidades y la verdad que a mi me parece algo (las críticas) con lo que no estoy de acuerdo. Por ahí hay cosas que igual... no sé si me molestan, pero hay mucha gente que critica sin saber lo que pasa en la interna y esperemos que pasado mañana pueda el muchacho hacer un gran partido y quedarse con los tres puntos para seguir en la lucha por el título", complemento Esteban.

Luego de esbozar una molestia sobre las críticas, le preguntaron si él siente que se le ha faltado el respeto al crack de la Selección Chilena. "Sí mucho, yo creo que el nos ha entregado mucho, el otro dia en el partido con Fluminense fue muy muy bueno, muy positivo para él, creo que ha sido uno de los mejores partidos que ha jugado acá en Colo Colo y la verdad es que se le carga mucho la mano", finalizó el excapitán de Macul.