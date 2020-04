Peter Dragicevic: Hay gestión deficitaria en Blanco y Negro

El ex presidente de Colo Colo dijo que la crisis económica actual es un golpe de knock out para las concesionarias.

El ex presidente de Colo Colo Peter Dragicevic analizó el quiebre existente entre el plantel albo y Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del club, luego de que no llegaran a acuerdo en la negociaciones que ambos estamentos llevaron por una rebaja de sueldos en medio del receso que se vive a partir del coronavirus.

"No me sorprende lo que está pasando, porque si uno analiza el rendimiento hay una gestión deficitaria. Las sociedades anónimas han dado números rojos todo el tiempo, y la actividad no ha dado pasos adelante, al contrario, ha retrocedido el fútbol y esto viene a ser un golpe de knock out", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Analizando lo hecho por ByN, el ex directivo dijo que "como regente del club en un momento dado, creo que el desempeño de las sociedades anónimas en los clubes ha sido nefasto".

"Al final en un remedio se transformó en una enfermedad y eso tiene una razones muy obvias, porque en la génesis se hizo mal, se hizo casi de forma fraudulenta. Si se hace un análisis en el tiempo de la rentabilidad que generaba el fútbol, se darán cuenta de que no era para hacer negocios, y después de muchos años podemos entender que esto ha sido un desastre. Creo que el fútbol chileno entrará en una etapa de congelamiento", añadió.

"Acá se han cometido errores basales. Siempre me sorprendió la cercanía de (Aníbal) Mosa con el plantel, y eso no es entender mucho como se maneja esto. Los dirigentes que caen en tema sentimental con los jugadores están errados, porque es un trabajo profesional, y ahora se están pagando los precios", completó.