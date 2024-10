Por qué Colo Colo NO puede ser campeón reglamentariamente contra Deportes Iquique

La victoria de Colo Colo frente a Palestino lo puso nuevamente en el liderato del Campeonato Nacional, y a falta de dos fechas quedó con la primera opción de quedarse con el título al sacarle dos puntos de ventaja a su escolta Universidad de Chile.

En la próxima jornada los Albos recibirán a Deportes Iquique, mientras que los Azules visitarán a Ñublense, y las cuentas alegres que sacan los seguidores el Cacique dice relación que si la U no gana y Colo Colo se impone a los Dragones allí sacarían los puntos necesarios para ser campeones, cuatro si hay un empate en Chillán o cinco si los dirigidos de Mario Salas se alzan victoriosos. Listo con eso el elenco Popular sería campeón… Pero no, aún no lo sería conforme a las bases del torneo.

Por qué Colo Colo no puede ser campeón contra Iquique

La consulta es por qué no puede ser campeón Colo Colo si y logra esa diferencia que matemáticamente resulta irremontable. La explicación está dada en el reglamento, y dice relación con los minutos que deben acumular los jugadores jóvenes, donde los Albos todavía deben 150 minutos, y como el límite que se acumula por partido es de 90’, aún le faltarían completar 60’, y en virtud de las bases del torneo eso corresponde a tres puntos de descuento, lo cual dejaría en ese supuesto la opción que la U alcance o supere al Cacique.

Claramente, a Colo Colo en ese escenario le bastaría poner cualquier jugador joven en el pleito con Deportes Copiapó, en la última fecha, sumar los minutos requeridos y no sufrir el descuento, pero eso ya sería en la última fecha, contra los Leones Atacameños, porque ante Iquique no puede completar ese tiempo, porque no le alcanza, por ende, y conforme a las bases en su artículo 31º los Albos al estar en zona de deuda reglamentariamente no pueden considerarse campeones a plenitud.

¿Qué hace la ANFP en estos casos?

Además, no se debe olvidar que la ANFP siempre actúa sobre hechos consolidados, el ejemplo más actual está dado con Barnechea, que fue desafiliado, y eso significa que perdió todos sus partidos por 3-0, pero como aún tiene la opción de apelación en curso, la tabla del torneo del Ascenso no ha aplicado esos descuentos y ajustes en el puntaje de los equipos.

Por lo mismo, reglamentariamente Colo Colo no podría considerarse campeón contra los Dragones, y tendrá que esperar el partido contra Copiapó. Y la gran pregunta ¿la ANFP viendo esa parte de las bases, llevará la Copa al Estadio Monumental? La respuesta la dará el organismo a cargo del fútbol chileno, o se verá el domingo 3 de noviembre en el gramado de Macul.