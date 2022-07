Principal gestor de la llegada de Solari a Colo Colo: Fue un poco de visión, suerte y capacidad del jugador

[DATO] La entrevista completa puedes escucharla este sábado en las Tardes Deportivas de Cooperativa, en la previa del duelo de Colo Colo con Audax.

Walter Lemma, ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo, habló de su gestión para que Pablo Solari llegara a Macul en 2020, cuando era juvenil en Talleres de Córdoba y no considerado.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Lemma expresó: "La única chance que teníamos era la de un juvenil, que era la de un extranjero, porque no utilizaba cupo, entonces surgió de mi parte el nombre de Pablo Solari, porque seguía teniendo contacto con gente de Talleres. Pregunté cómo estaba y me dijeron que bien, por lo que se lo propuse al gerente deportivo de turno (Marcelo Espina) y a Gustavo Quinteros. A partir de ahí empezaron con las gestiones".

"Yo sabía que era una persona que no me iba a hacer quedar mal, que sabía que se iba a poder adaptar rápido, entonces eso era un punto a favor, y segundo que tenía condiciones, que no estaba demostrando en ese momento porque estaba relegado, pero sabía que si venía a Colo Colo podía pelear el puesto. Se dio bien la cuenta", añadió.

Sobre el golpe que dio el "Cacique" con Solari, sostuvo: "Esto que pasó con Pablo no es algo frecuente en el fútbol. Fue un poco visión, suerte, capacidad del jugador, un poco de todo, esa es la verdad. Si vemos que en algún momento aparece la oportunidad. Hay varios jugadores en Chile y Argentina que tienen la posibilidad de crecer. Ojalá lo podamos identificar y así Colo Colo se beneficia aún más".

Finalmente, habló del traspaso del "Pibe" a River Plate: "Feliz porque lo conozco desde muy chico, a uno le da alegría cuando pueden lograr objetivos y creciendo en sus carreras. Yo dirigí la reserva de Talleres y Pablo jugaba en la sexta. Yo empecé a mirar jugadores de todas las categorías para llevar al equipo. Lo hice y ahí lo conocí".