¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre el conflicto con los jugadores de Colo Colo?

En Colo Colo se respira tensión, luego de que se conociera un conflicto de los jugadores con la dirigencia de Blanco y Negro, particularmente con su presidente Aníbal Mosa.

El hecho comenzó a raíz de diferencias sobre los premios por los logros de 2024, pero se agrandó debido a una molestia del plantel con el directivo producto de su exceso de protagonismo y por cómo manejó el fallido fichaje de Claudio Bravo en relación a las novedades que le informaba a los futbolistas.

En medio de todo esto, apareció uno de los protagonistas para referirse al tema: El propio Mosa, quien aprovechó un evento de lanzamiento del centenario del club para abordar la situación.

¿Qué dijo Aníbal Mosa por el conflicto con los jugadores de Colo Colo?

Mosa enfrentó a la prensa y señaló: "Los temas que tienen que ver con el interior (del club) y temas de contrato, no me gusta ventilarlos por la prensa. Eso se va a conversar con quien y cuando corresponda".

Después insistió: "Estos temas prefiero comentarlos, analizarlos y resolverlos de forma privada".

"Los jugadores están de vacaciones. El entrenador conversó conmigo de la posibilidad (de darle libre 9 días), porque iban a salir sobre todos los extranjeros entre Navidad y Año Nuevo, entonces me preguntó qué me parecía que le diéramos estos días de descanso, además que vamos a tener un año muy exigente. Yo le dije que me parecía bien", sentenció.