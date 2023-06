"Que entregue la jineta": Hinchas de Colo Colo destrozaron a Pavez por su duelo con Deportivo Cali

La fanaticada de Colo Colo no perdonó a Esteban Pavez por su baja actuación y error garrafal que terminó en el segundo gol de Deportivo Cali, por lo que plagaron las redes sociales con dardos contra el volante.

Varios hinchas pidieron la salida del mediocampista del 11 "cacique", además de criticar duramente su labor como capitán del equipo. Algunos esgrimieron que debe "entregar la jineta", mientras que otros lo consideran "el peor capitán de la historia".

Mira algunos de los reproches a Pavez:

Lo de Pavez es preocupante y no solo hoy, sino que hace ya por lo bajo 5 partidos, totalmente displicente

Pavez está en un nivel culiao muy malo, y siempre anda diciendo que no podemos jugar así, que se habló en el camarín y bla bla bla.

@ColoColo Esteban Pavez no tiene ganas de jugar, lo hubiesen dejado en su casa, lleva 6 meses así. Quinteros en 6 meses no ha hecho nada, seguimos jugando igual de como el pico que en febrero.

Sinceramente Pavez ya no esta para titular espero volver a ver ese jugador con actitud,garra,agresivo en el medico campo #VamosColoColo

LA JINETA NO ERA PARA CUALQUIERA, ESTEBAN PAVEZ SE CAGÓ COMPLETAMENTE AL SER CAPITÁN

Uno puede entender que los jugadores bajen su nivel y no siemore estén en su máximo rendimiento (aunque lo deseable es que así sea).



Pero lo que NO puede ser es que el capitán de tu equipo sea un fantasma y no le inyecte carácter al equipo.



A Pavez la jineta le quedó volando