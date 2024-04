¿Quién es Darío Herrera? El árbitro del duelo entre Colo Colo y Alianza Lima

Conmebol designó a Darío Herrera, árbitro argentino de 39 años, para que sea el encargado de impartir justicia en el duelo entre Colo Colo y Alianza Lima por Copa Libertadores.

El juez ha dirigido varias veces al Cacique con una desfavorable estadística, marcada por eliminaciones de torneos continentales, pero también ha estado presente en partidos de "La Roja" por Clasificatorias.

Según el medio Balón Latino, Herrera es un árbitro que le gusta dialogar, priorizando que los equipos se dediquen a jugar y no se ensucien los compromisos. Al momento de no ser obedecido, no tiene problemas en empezar a sacar tarjetas y sancionar a los futbolistas.

El partido más polémico que dirigió en su carrera fue el Boca Juniors vs. River Plate en la Copa Libertadores 2015, que terminó siendo suspendido por gas pimienta arrojado a los jugadores de River, representando un reto interesante a su autoridad y personalidad en el campo.

La mala estadística de Darío Herrera con Colo Colo

Colo Colo particularmente no ha tenido buena suerte con el árbitro argentino. Fue el encargado de impartir justicia en la paliza que América MG le propinó a los albos en Brasil por 5-1, y que significó la eliminación del equipo de Gustavo Quinteros en la Copa Sudamericana 2023. En el mismo torneo, pero en 2022, fue el juez en la goleada por 4-1 que el Inter de Porto Alegre sacó adelante para remontar la llave.

Mientras que por Libertadores también se registran eliminaciones con Darío Herrera, cuando estuvo como silbante en un partido del popular por la sexta jornada del Grupo C en 2020, cuando Jorge Wilstermann ganó 1-0 en el Monumental y los dejó fuera del máximo torneo continental.

Herrera dirigiendo a la Selección Chilena

Como dato extra, el argentino también ha estado presentes en partidos por la Selección Chilena, fue el pasado 8 de septiembre de 2023, fue el encargado de dirigir el partido debut en Clasificatorias de La Roja frente a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, con resultado de 3-1 para los charrúas en el Estadio Centenario de Montevideo.