Quinteros: Cuando llegué a Colo Colo soñaba con este momento de estar cerca de ganar un título

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, conversó Al Aire Libre en Cooperativa y se mostró satistechor por mantenerse a un nivel competitivo, estar liderando el Campeonato Nacional y muy cerca de lograr el título.

"Estamos conformes con el proceso que hemos hecho, muy contentos. Cuando llegué a Colo Colo soñaba con este momento, de estar cerca de ganar un título, pelear el campeonato hasta el final como merece Colo Colo, como debe ser siempre", indicó el técnico del conjunto "popular", que insistió en su idea de reforzar el equipo de cara al próximo año, con la idea de competir de buena forma a nivel internacional.

"Deberían quedarse toda la gente que tenemos en este plantel. Hay jugadores que a lo mejor no tuvieron tanta participación y va a depender de ellos querer ir a otro club para tener más opciones o más continuidad, pero la idea mía es clara y dije a los jugadores que se queden tranquilos. Me gustría que todo el plantel se quedara y pudiera hacer participar a todos los jugadores la siguiente temporada, porque eso nos asegura que la temproada que viene vamos a ser protagonistas también", afirmó.

"Ya dije cuando se abrió el libro de pases que creo que hay que reforzar al equipo con un jugador por línea que tenga igual o mejor que lo que tenemos, hemops pagado caro en algunos partidos cuando estuvimos con bajo nivel de algún jugador por lesión, sobre todo en defensa. Nos faltó tener a algún jugador con jerarquía internacional, esa experiencia que te da tener jugadores que hayan jugado Copa Libertadores o partidos internacionales para tener un equipo más competitivo y poder avanzar a otra fase", sostuvo.

"Cuando llegué al club, pensaba en estar en esta situación y la estamos cumpliendo, de formar un equipo competitivo, pelear el campeonato y pelear dignamente en Copa Libertadores y pensamos que no iba a ser tan difícil sacar al equipo de donde estaba", recordó.

Por otra parte, se defendió de las críticas que le han hecho por supuestamente reducir las posibilidades para los jugadores jóvenes: "Hay mucha gente que habla y no entiende nada, no sabe. Como equipo grande participamos en Copa Libertadores y no hubo otro equipo grande en el que hayan participado más jugadores menores de 20 años que nosotros".

"Se vendió un chico menor de 21 años que terminó su formación en Colo Colo (Pablo Solari, porque para mí, la formación de él fue terminada en el club y se vendió en un montón de dinero. Hubo ofrecimientos por otros chicos como Jeyson Rojas, Vicente Pizarro, también menores... No le hago caso a esa gente que no entiende nada", expuso.

Sobre el jugador Marco Rojas, apuntó que espera utilizarlo en alguno de los duelos próximos de Copa Chile y también dedicó palabras a la opción eventual de sumar a su plantel a algún jugador de la Generación Dorada.

"Sería importantísimo, la otra vez alguien me preguntó por Arturo Vidal, que hubiese sido un aporte importantísimo, porque está en un nivel muy bueno y puede aportar a todos los jóvenes, entonces era una opción que la dije públicamente que ojalá Vidal pueda venir y estar con nosotros. Después, en cada posición de la generación dorada tienes que ver cuál es su momento, si le interesaría volver, si están en condiciones de ser parte de un proceso... son chilenos, no ocupan cupo y pueden enseñar a los jóvenes, que vengan".