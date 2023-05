Quinteros por suplencia de Brayan Cortés: Hay un 70 por ciento de cosas que se dicen que no son verdad

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, conversó con la prensa en la previa del trascendental duelo de este miércoles ante Boca Juniors, y comentó la suplencia del portero Bryan Cortés, aunque evitó dar las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

"El tema del arquero...Yo siempre doy el equipo el mismo día a los jugadores, entonces no quiero hacer público algo que no se lo dije a ellos, pero estamos entrenando con un equipo muy parecido al que jugó ante La Calera. Ahí perdimos a Bolados y tenemos en duda a Oroz, pero por el momento no puedo darte el equipo", dijo Quinteros en el Estadio Monumental.

"Lo dije, creo que antes del siguiente partido cuando expulsaron a Falcón, y después con Gil, para formar los equipos, para dar la oportunidad y poner a jugadores tenemos en cuenta un montón de situaciones, lo futbolístico, lo personal, las reglas, las normas que tenemos internamente, y si algún jugador bajó el rendimiento puede jugar otro o si cometió un error, puede jugar otro, siempre y cuando tenga fortalezas parecidas", comentó.

"De esta manera soy justo con todo un plantel y no voy a dar las razones públicas de todos por qué juegan o por qué no. Nunca dije por qué no jugó Gil o Falcón, entonces son cosas que las tienen que decir ustedes, igualmente quiero aclarar esto, lo dije muchas veces, hay un 70 u 80 por ciento de lo que se dice que no es verdad, sobre Colo Colo. Esto lo aclaro, puede ser una razón futbolística o no, no lo voy a hacer público ni nada, todo lo que sucede internamente lo soluciono internamente, tomo decisiones tratando de ser lo más justo posible para el grupo, tenemos un grupo de 30 y tengo que ser justo con los 30, de esa manera tenemos una convivencia excepcional desde el 2020, hay que tener en cuenta que tenemos 30 jugadores todos con problemas personales, vida privada, vienen a entrenar todos los días, conviven y convivimos, algunos vienen con el peor ánimo y tenemos que lograr que la convivencia sea lo mejor posible", añadió.

Respecto a lo que viene ante el elenco xeneize, Quinteros expresó que "hemos preparado muy bien este partido. Dependerá de los duelos en todos los sectores del campo, el equipo que gane más duelos tiene más opciones de ganar el partido, por lo que ahora es un tema individual y cada jugador sabe lo que tiene que hacer en los dos sistemas de juego".

"Debemos mantener el nivel tal cómo empezamos los partidos, pero debemos entender que con la cantidad de jugadores que tenemos fuera, siempre utilizamos chicos de 20 años. Ojalá que ahora recuperamos jugadores de experiencia tal vez podamos tener eso para manejar un partido internacional, y que pese a las ausencias ir de menos a más en los partidos y de esa manera, tener más posibilidades de tener un buen resultado", añadió.

"Me puse contento cuando me tocó Boca, porque como profesional aspira a competir con equipos grandes en Copa Libertadores. Me gustan estos partidos que te exigen, que te hacen ver a qué nivel están y quizás tienen más potencial, más presupuesto, más recambio. Boca viene con varias bajas, entonces los partidos hay que jugarlos", complementó.