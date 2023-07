Quinteros tras golear a La Calera: Es increíble, antes fallamos y ahora entraron todas

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, repasó en cancha la goleada sobre Unión La Calera para avanzar en Copa Chile y destacó la eficacia en el Monumental, aspecto que le costó caro al equipo en lo internacional.

"Es increíble... increíble porque hemos jugado bien los partidos, hemos generado situaciones y las fallamos; después se hizo todo cuesta arriba. En la Copa (Libertadores) pudimos hacer un gol más. Tuvimos muchos mano a mano, pero bueno, nos tocó quedarnos afuera", dijo.



"Ahora, como el partido contra Deportivo Cali que hubieron cinco goles, entraron todas o casi todas. Hay que seguir trabajando, pensando en lo que viene y mejorar en la definición. Tratar de tener más efectividad, porque al fallar una, dos, tres; pierdes confianza y se hace más difícil convertir", sumó.

"Se jugó bien, esperamos seguir creciendo como equipo. Creo que hay jugadores que están volviendo a su mejor nivel. Hay chicos que lo están haciendo muy bien, como Jordhy Thompson o Damián Pizarro", añadió Quinteros, también tuvo palabras sobre el regreso de Oscar Opazo.

"Óscar no se tendría que haber ido. Pasa que en aquel momento él quería jugar en el exterior. El club hizo el esfuerzo para que se quede, pero él quería salir. Lo entiendo porque tiene una edad. Hoy volvió y siempre tuvo las puertas abiertas, quiere mucho al club y es querido en el grupo. Ojalá que tenga una buena segunda parte del año", dijo.

Luego, en conferencia de prensa, Quinteros se refirió al polémico autogol de Colo Colo que no se cobró: "El línea estaba lejos, por eso no lo vio, yo tampoco lo vi. Con el cuerpo del arquero no alcanza a ver que la pelota había entrado. Fue gol, sí".

"Me da pena que uno de estos seis goles no los hicimos en el partido anterior (Deportivo Pereira en Libertadores). Todavía me dura la angustia porque tuvimos posibilidades. De todas maneras, se jugó bien. Hoy la primera jugada de ataque fue gol, se convirtió la mayoría de las jugadas en ataque, lamentablemente en otros partidos no tuvimos esa efectividad. Me gustó el equipo", agregó.

"Después de ganar tienes más confianza y motivación para lo que viene. Estamos angustiados todavía por no pasar de fase en Copa Libertadores. Nos duele, pero sabemos que si no nos alcanzó, jugando Copa Sudamericana podemos tener más posibilidades", declaró Gustavo Quinteros.