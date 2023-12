Quinteros y la cancha del Monumental: Nosotros no podemos poner excusas para nada

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, anticipó en rueda de prensa el duelo ante Unión Española en la penúltima fecha del Campeonato y habló sobre el irregular estado de la cancha del Monumental, debido a los conciertos realizados, esperando que "no sea tema" y apuntó que "no podemos poner excusas".

"Hoy (viernes) no la vi. Espero que esté bien para el partido, confío y he visto que se está trabajando para que la cancha llegue de la mejor manera. Espero que sea así, que los dos equipos podamos jugar un buen fútbol y que sea un tema que no tengamos que hablar", declaró Quinteros.

En la misma línea, comentó que "he quedado con los jugadores en que nosotros no podemos poner excusas para nada, debemos salir a jugar, superar al rival y sin pensar en lo que pueda afectar negativamente".

"Después del partido, con la opinión de los protagonistas, que son los que jugarán, sabremos del estado de la cancha", sentenció.

El duelo entre Colo Colo y Unión Española está pactado para el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT)