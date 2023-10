Roberto Tobar: Falcón debió ser expulsado

El presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, se refirió a los insultos de Maximiliano Falcón al juez de línea del partido entre Colo Colo y Cobreloa por Copa Chile, Vladimir Muñoz, aseguró que el defensor uruguayo debió haber sido expulsado y adelantó que el referí será suspendido por no haber informado de la situación al central, José Cabero.

"Fue una situación muy desafortunada. Creemos que esto debió haberlo advertido directamente el asistente, debió informar al árbitro central y ahí expulsarlo de forma directa en el terreno de juego. Lamentablemente el VAR no puede intervenir en estas situaciones porque no tiene audio. Solamente puede intervenir cuando hay gestos obscenos", dijo Tobar a Las Últimas Noticias.

El exárbitro contó que tuvo un diálogo con Muñoz: "Conversamos, pero son cosas que no puedo exponer. Él está arrepentido de no informar de no haber informado la situación. Y nosotros vamos tomando medidas en función de la gravedad técnica o de procedimiento que realizan los asistentes", dijo.

"A Vladimir tuvimos que sacarlo de los partidos de este fin de semana, va a tener una suspensión de un par de fechas", finalizó.