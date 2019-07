Salas y la salida de Orión: Yo no doy puestos de titular, es algo que se gana domingo a domingo

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se refirió este jueves a la salida del portero Agustín Orión del club, quien dejó la institución por "motivos personales".

"Yo no doy puestos de titular. Es un tema que se gana día a día, domingo a domingo, para cualquier jugador. Agustín se fue motivos personales", dijo Salas al ser consultado respecto a las versiones de prensa que hablan de un diálogo con el arquero para comunicarle que sería el tercer arquero.

El "Comandante" tampoco quiso entregar detalles de las razones que tuvo el trasandino para partir del club, indicando que "Agustín habló de motivos personales, yo no diré nada de lo que hablé con él porque no me corresponde".

"No soy de contar intimidades del plantel, pero hoy estaban con las pilas puestas. Es especial la salida de Agustín, dejó una huella en el club. Ayer se notó en la conferencia, porque estaban sus compañeros que quisieron despedir a un amigo, pero hay que dejar atrás su partida y enfocarse en el duelo del domingo", agregó.

A su vez al DT se le preguntó por el supuesto quiebre existente al interior del camarín por la partida de Orión, afirmando que "no sé nada de eso. Lo que me demostraron no tiene nada que ver con eso. No hay mejor lugar para ser sincero que una cancha de fútbol. La respuesta de los jugadores en la práctica fue espectacular".

En relación a las palabras de Esteban Paredes, quien dijo tras la salida de Orión que "hay cosas que quizás después se van a enterar", Salas aseveró que "no me molestó, lo conversé con Esteban y entiendo muy bien lo que dijo. Pregunten a Esteban, él sabe porque lo dijo".

Sobre si le genera algo que se hable en los medios de una hipotética molestia que habría con él de parte del plantel, el técnico dijo que "no me genera nada porque yo doy espacios para conversar y para que me digan las cosas, y no me han dicho absolutamente nada. Más encima este jueves entrenaron perfecto, estamos concentrados en el partido del domingo".

"Puede que sea real (esa molestia) y estaremos aquí conversando, pero tiene que ser con algo concreto y que podamos discutir con bases, que es algo que me parece que no se ha dado", indicó.