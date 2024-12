¡Se acabó el sueño para Colo Colo! Claudio Bravo descartó volver al fútbol en medio de premiación

El sueño de los colocolinos de volver a ver a Claudio Bravo con la camiseta alba, se derrumbó. Después de semanas en que la dirigencia de Blanco y Negro tuvo la intención de sacar del retiro al exportero, el mismo protagonista disipó los rumores.

Durante la ceremonia en que el excapitán de La Roja recibió el Premio al Mérito en la categoría Bienestar y Deporte de la Universidad Andrés Bello, Bravo aprovechó de bromear con su supuesto regreso al fútbol.

Claudio Bravo recibiendo el Premio al Mérito en la categoría “Bienestar y Deporte” en la Universidad Andrés Bello ⁦@uandresbello⁩ pic.twitter.com/mX9uHrmVPg — Ricardo Abuauad (@rabuauad) December 18, 2024

Claudio Bravo no volverá al fútbol

En la presentación que hicieron del experimentado futbolista, una vez que tomó la palabra, Claudio Bravo inició diciendo: "Bueno, veo que la presentación dice exfutbolista, yo les traía una noticia, una primicia".

A lo que rápidamente agregó: "No, no hay primicia, no hay noticia. Soy un hombre de palabra y mi palabra también es ley", dejando en claro que su decisión de colgar los guantes no tiene vuelta atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Qué pasará con el arco en Colo Colo?

La dirigencia de Blanco y Negro perdió a su principal candidato para el arco y ahora tendrán que comenzar a evaluar otros nombres que tenían en carpeta. Uno de los principales es el de Roberto "Gatito" Fernández.

Pese a que en algún momento los nombres de Matías Dituro y Gabriel Arias fueron descartados, vuelven a surgir en medio de un mercado de pases que sólo se parece complicar para Colo Colo.