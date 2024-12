Se preocupa Almirón: Colo Colo podría perder otro importante jugador en este mercado de pases

Colo Colo vive un complejo escenario en el mercado de pases tras la partida de jugadores fundamentales para la recién pasada temporada. Ya son al menos ocho jugadores que no continuarán y se podría sumar uno más.

La situación de Erick Wiemberg se suma al poco auspicioso panorama de las renovaciones y los refuerzos. El lateral finalizó su préstamo y su carta pertenece a Unión La Calera, equipo que está dispuesto a venderlo.

La preocupación de Jorge Almirón

"Estamos de vacaciones esperando a volver, a la espera de ver qué pasa con la renovación. Conversamos con Calera y les dije que quiero salir, ellos están de acuerdo para que sea una venta, porque llevo dos años a préstamo sin opción de compra y eso genera incertidumbre", declaró Wiemberg a radio ADN.

Situación que también pone en alerta a Jorge Almirón, pues ya le manifestó a los dirigentes de Blanco y Negro que si no renueva Marcos Bolados, tendrán que buscar un reemplazo. Escenario similar si el valdiviano deja el equipo, pese a que está en el plantel Cristián Riquelme, especialista en el puesto.

Una oferta que podría cambiar todo

Mientras espera definiciones, Wiemberg reveló al citado medio que tiene una oferta desde el extranjero: "Mi representante maneja información, me dijo que hay un interés desde afuera y estamos viendo todas las opciones. Si puedo salir, por gusto me gusta Argentina, por la intensidad que hay, me llama mucho la atención".

Sin embargo, el jugador también subrayó que su prioridad sigue siendo el Cacique: "En Colo Colo me gustaría renovar por el mayor tiempo posible. Me gusta la mentalidad que tiene el club de ganar todos los fines de semana. Eso incentiva, sería bueno prolongarlo por mucho tiempo", concluyó el lateral.